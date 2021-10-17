Гольф-клуб Трампа разрушил уникальные песчаные дюны в Шотландии

Сам Трамп заявлял, что никакого ущерба песчаным дюнам нанесено не будет.

Песчаные дюны на северо-востоке Шотландии получили значительный ущерб в результате постройки там поля для гольфа бывшим президентом США Дональдом Трампом. Это подтверждают спутниковые изображения, - пишет

Business Insider.

Поле для гольфа было открыто в шотландском Абердиншире в 2012 году. Трамп купил прибрежный участок в этом округе еще в 2006 году с целью соорудить лучшее в мире поле для гольфа. Планы экс-президента вызвали критику со стороны защитников природы. Но в 2008 году они нашли поддержку правительства Шотландии, которое ожидало экономической выгоды от проекта. Также Трамп был в хороших отношениях с Алексом Салмондом, занимавшим тогда пост первого министра Шотландии.

Также читайте Чиновники Трампа могли украсть дорогие подарки для иностранных делегаций: Госдеп начал проверку

Трамп заявлял, что никакого ущерба песчаным дюнам нанесено не будет, а их состояние только улучшится. Однако в результате часть чрезвычайно чувствительной экосистемы, на которой было построено поле для гольфа под названием Trump International Golf Links, оказалась в значительной степени разрушена.

На изображениях, датированных мартом 2010 года, дюны нетронуты, а в как в апреле 2021 года спутники запечатлели уже разрушенную экосистему песчаных дюн.

Как сообщалось, компанию бывшего президента США Дональда Трампа "Trump Organization" и ее финансового директора Аллена Вайссельберга обвиняют в налоговых преступлениях. 15-летняя схема якобы помогала руководству компании уклоняться от уплаты налогов, одновременно получая тайно от властей льготы, в частности на аренду и плату за обучение.

Напомним, что сейчас Трамп работает над "важным проектом", но не сказал каким.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд запустил собственную онлайн-платформу для общения со своими поклонниками. Отмечается, что платформа позволяет американскому экс-лидеру публиковать посты, изображения и видеозаписи.

Читайте также:

Трамп серьезно рассматривает идею снова пойти в президенты США, поскольку "скучает за помощью людям"

Новости мира: сторонники Трампа устроили митинг возле Капитолия

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку