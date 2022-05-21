Голливудскому актеру Моргану Фримену пожизненно запретили въезд в Россию

Президенту США Джо Байдену и его сыну Хантеру, американскому актеру Моргану Фримену и создателю Facebook Марку Цукербергу пожизненно запретили въезд в Россию.

Соответствующая информация появилась на сайте Министерства иностранных дел РФ. Отмечается, что Фримен попал в немилость россиян после своего видеообращения, датированного 2017 годом. В нем актер от имени общественной организации "Комитет в поддержку расследования России" обвинил РФ в заговоре против США и демократий по всему миру.

Кроме Фримена в черном списке пожизненно оказались президент США Джо Байден и его сын Хантер, создатель Facebook Марк Цукерберг и еще 963 человека – в основном политики, журналисты и другие.

Джо Байден / Фото: Associated Press

В заявлении МИД говорится, что это "ответные меры на антироссийские санкции, которые постоянно вводятся США".

Марк Цукерберг

"Российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный "миропорядок, основанный на правилах", изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии", — написано в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

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