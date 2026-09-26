Голод в Олешках: Сибига снова призвал мир помочь

Андрей Сибига / © Getty Images

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Международное сообщество должно мобилизовать все имеющиеся инструменты, чтобы доставить гуманитарную помощь и обеспечить безопасную эвакуацию тех, кто хочет уехать из Олешков.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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«Люди во временно оккупированных Олешках голодают. Есть почти ничего не осталось. По имеющимся сообщениям, гражданское население вынуждено выживать, питаясь травой и сорняками, тогда как лекарства, чистая вода, электричество и медицинская помощь становятся все более недоступными. В этих условиях оказались и дети», — написал он в социальной сети Х.

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Сибига подчеркнул, что «эти страдания имеют четкую причину и четкого виновника. Россия повлекла за собой эту катастрофу в Олешках из-за своей незаконной оккупации и несет полную ответственность за эту гуманитарную катастрофу, все ее последствия и гибель невинных гражданских».

«Международное сообщество должно мобилизовать все имеющиеся инструменты, чтобы добраться до людей в Олешках, доставить гуманитарную помощь и обеспечить безопасную эвакуацию тех, кто хочет уехать. ООН, МККК и другие международные игроки должны использовать свои мандаты и каналы, чтобы обеспечить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ», — подчеркнул Сибига.

Голод в Олешках — что известно

В оккупированных Олешках на Херсонщине из-за отсутствия поставок люди голодают.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и российскую сторону из-за гуманитарной катастрофы в оккупированном городе. Известно, что в оккупированных Олешках остаются отрезанными от мира около 2000 гражданских.



В ОВА сообщили, что тела умерших неделями остаются без захоронения, а логистика полностью уничтожена — оккупированный город находится в полной гуманитарной блокаде.



Международный Комитет Красного Креста пытается получить информацию о ситуации в оккупированных Олешках Херсонской области.

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