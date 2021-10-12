Голодающий Саакашвили просит бороться за будущее, а не оплакивать его состояние

Голодающий Саакашвили просит бороться за будущее, а не оплакивать его состояние

Елизавета Ясько уже дважды посещала политика в тюрьме.

Экс-президенту Грузии Саакашвили запрещают звонить, а состояние его здоровья ухудшается из-за голодовки. Он находится в камере один.

Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько в эфире телеканала "Украина 24".

"Посещала его во вторник и пятницу. В первый день он чувствовал себя хорошо. В пятницу, через неделю голодания, конечно, плохо", — сказала она.

По словам Ясько, Саакашвили очень просит, чтобы все держались, боролись за будущее и справедливость Грузии, а не оплакивали его здоровье.

Нардеп рассказала, что в тюрьме Саакашвили запрещено осуществлять звонки.

"Первые десять дней ему не разрешали иметь матрас и телевизор. Затем, согласно законам Грузии, выдается карточка, на которой ограниченная сумма денег, за которую ты можешь сам купить ... В его случае он приобрел телевизор, чтобы знать, что происходит в мире. У него нет связи, ему не разрешают звонить, хотя это является нарушением закона. Обычно разрешается ограниченное количество звонков в месяц. К сожалению, этого нет", — сказала Ясько.

Напомним:

1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. Ранее личный врач третьего президента Грузии Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что политика следует немедленно доставить в клинику . У Саакашвили — болезнь крови талассемия. Врач отметил, что при этой болезни не может быть абсолютно никакого голодания.

. После заявления личного врача об ухудшении состояния здоровья из-за голодовки экс-президента Грузии Саакашвили у стен тюрьмы в городе Рустави, где содержат политика, собрались его сторонники . Они попросили третьего президента страны прекратить голодовку.

. Они попросили третьего президента страны прекратить голодовку. 14 октября соратники Саакашвили соберутся на проспекте Руставели и потребуют его освобождения.

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