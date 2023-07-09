"Голодовать, растягиваться и бить": британский военный историк убеждает, что украинское наступление не захлебнулось

Британский военный историк сэр Лоуренс Фридман, регулярно анализирующий ход войны в Украине подробно описал ситуацию с украинским контрнаступлением.

Об этом он пишет в Substack.

ТСН.ua выбрал самые интересные моменты по его анализу.

«Стратегия – это искусство ведения войны на карте» – напоминает британский военный историк слова барона де Жомини.

По его словам, российско-украинская война — это, прежде всего, территория. Это то, что теоретики игр называют «игрой с нулевой суммой» – то, что выигрывает один, другие должны проиграть. Эта особенность войны объясняет, почему так трудно достичь результата переговоров, почему текущие сражения так важны и почему комментирующие войну тратят так много времени, начиная с карт.

«Еще одна особенность войны состоит в том, что усиленно защищаемая территория трудно взять. Земля, которую сейчас защищают русские войска, была в основном захвачена в первый месяц войны. С тех пор они уступили гораздо больше, чем взяли. Они приложили огромные усилия и ресурсы в свои наступательные действия с апреля 2022 года, но то, что было добыто чрезвычайно высокой ценой, было ограничено, особенно потому, что в процессе они превратили соперничавшие города в руины. Так было с их последним наступлением, которое длилось с января по июнь, во время которого они потерпели крах, заняв Соледар и Бахмут, но в значительной степени провалились в других местах», — говорится в его блоге.

«Наступления Украины были более успешными, когда они столкнулись с российскими войсками, которые мало распределялись и испытывали трудности с материально-техническим обеспечением и командованием, но им также было трудно продвигаться против хорошо подготовленной российской обороны. Вот почему так много тревоги вокруг нынешнего украинского наступления, которое длится уже чуть больше месяца», — убежден эксперт.

Украинцы настаивают, что их наступление еще не на высокой скорости, потому что им еще предстоит использовать основную часть своих свежих, лучше оснащенных и мобильных сил.

Но даже наблюдатели, которые больше симпатизируют Украине, волновались из-за того, что кампания контрнаступления началась плохо. Это было отрезвляющим упоминанием о том, что российские вооруженные силы, несмотря на все их недостатки, также могут приспособиться к требованиям войны.

Тем временем профессор Гарварда Грэм Эллисон ожидает немного территориальных достижений. Он отмечает трудности, с которыми сталкиваются обе стороны в преодолении решительной обороны и в мобилизации «наступательных сил, имеющих преимущество 3:1, как правило, необходимо для прорыва». Поскольку Россия оккупировала 17 процентов территории Украины, отметив текущие темпы продвижения Украины, он сделал вывод, что понадобится еще 16 лет, чтобы все это восстановить.

Преимущество 3 к 1, на которое ссылается Эллисон, достигает германских мыслей 19 века о требовании прорывных сражений между массовыми армиями.

«Однако здесь нет фиксированного правила. Очевидно, что во время штурма лучше иметь преимущественное численное преимущество. Но это не означает, что атакующая армия всегда должна быть по крайней мере втрое больше обороняющейся армии. Многочисленные факторы могут иметь значение: моральный дух и подготовка войск; количество и качество оборудования; и суждение командиров. Целесообразно обеспечить преимущество в месте, где ведется атака, но это может быть достигнуто даже при неблагоприятном общем балансе сил. Большое столкновение армий в наполеоновской битве – это одно; многочисленные небольшие боевые действия, знаменующие эту войну, являются другим», — объяснил историк.

Вопрос состоит в том, имеют ли украинские силы стратегию и тактику, чтобы выйти из этой фазы истощения в лучшем положении, чем российские силы.

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радикин описывает подход Украины как «голодать, растягиваться и бить». Под "голодом" он подразумевает регулярные атаки на логистику и командные структуры России. Поскольку каждая атака нуждается в ответе, это может привести к прогрессивному привлечению российских резервов. Забастовка – это то, чего мы еще ждем. Он и другие эксперты считают, что полное контрнаступление еще не началось.

Успех стратегии Украины зависит от России. Российское командование предпочло пассивную оборону, ожидая, пока украинцы найдут путь через минные поля, а затем преодолевают их большие укрепления. В то же время они пытались вообще лишить украинские силы любых достижений. Так что, например, Украина освобождает село, вскоре происходит контратака России. Несмотря на то, что большинство этих контратак не успешны, целью России может быть просто продолжение давления на Украину, чтобы они не смогли закрепить никаких достижений и должны были подготовить собственную оборону. Это приводит к ожесточенным столкновениям, но это также, вероятно, устраивает Украину, поскольку это означает, что российские силы становятся более уязвимыми, когда они отходят от своих скрытых и защищенных позиций.

Вот почему растяжение так важно, поскольку сочетание длинного фронта и неопределенности относительно того, куда будут направлены основные украинские усилия, ограничивает «способность накапливать единицы в глубину».

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, написал в Twitter 4 июля, что «задача номер один» для украинских сил: «максимальное уничтожение живой силы, техники, топливных составов, бронетранспортеров, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской армии. Последние дни особенно плодотворны. Сейчас война на уничтожение равна войне на километры. Больше разрушено – больше уволено. Чем эффективнее первое, тем больше второе. Мы действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом».

Чем больше российские войска участвуют в этих битвах, тем меньше у них остается сил на будущее, и теперь оказывается, что практически все силы восточного военного округа России сосредоточены на предотвращении любого украинского прорыва.

Также, по словам британского историка, весь эпизод с Вагнером также подверг сомнению предположение о том, что Путин может выдержать любые неудачи на фронте, поскольку его позиция настолько сильна дома. Какими бы ни были протесты лояльности и проявления оптимизма из Москвы, позиция Путина выглядит менее надежной, чем раньше. Обоснование войны и способ ее ведения были оспорены Пригожиным.

«Это критический этап войны, и многое зависит от того, что произойдет в ближайшие недели. Пока украинские достижения скромны – чуть более 160 квадратных километров. Некоторые подразделения сейчас находятся вблизи основной линии обороны России, хотя большинство все еще находятся на некотором расстоянии. Мы можем заметить доказательства плохой координации между российскими подразделениями и то, как они часто, но не всегда проигрывают в небольших боях, а также то, что российская оборона еще не одолела. Для Украины эта борьба остается тяжелой и дорогой. В этой фазе истощения мы видим потенциал прогресса, но он еще не реализован. Только когда и если фаза удара будет достигнута, мы сможем измерить прогресс Украины на карте», – резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что главная преграда на пути ВСУ на Таврическом направлении – это минно-взрывные заграждения кафиров.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры продолжают наступление на пяти направлениях и пытаются прорвать нашу оборону.

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