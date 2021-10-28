Голодовка Саакашвили: США выражают сожаление из-за состояния здоровья экс-президента

Американские дипломаты рады, что существует многопрофильная группа врачей, которая следит за состоянием его здоровья.

США сожалеют из-за состояния здоровья продолжающего голодовку экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и активно следят за ситуацией.

Об этом заявила посол США в Тбилиси Келли Дегнан, - пишет "Интерфакс".

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"Мы выражаем сожаление из-за состояния здоровья Михеила Саакашвили. Когда вопрос касается здоровья человека, очень важным является наблюдение квалифицированных специалистов. Мы рады, что существует многопрофильная группа (врачей - ред.), которая следит за состоянием его здоровья. Мы также активно следим за его состоянием", - сказала она журналистам.

Ранее украинский омбудсмен сообщала, что Михеил Саакашвили отказался от перевода в тюремную больницу, поскольку считает, что это опасно для его жизни.

Напомним, что 1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

Как сообщалось:

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