Голодовка Саакашвили: в Грузии предложили создать группу врачей для наблюдения за здоровьем политика

Голодовка Саакашвили: в Грузии предложили создать группу врачей для наблюдения за здоровьем политика

По словам адвокатов, Саакашвили с трудом передвигается и ему трудно говорить.

Министерство юстиции Грузии обратилось к главе Минздрава Екатерине Тикарадзе с просьбой создать мультифункциональную группу врачей с целью изучения и детального анализа состояния здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом заявил Минюст.

Чиновники также попросили о сотрудничестве народного защитника Нино Ломджария и депутатов парламента для осуществления мониторинга за соблюдением прав заключенного Саакашвили.

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"Целью группы медиков будет периодическое наблюдение за состоянием здоровья Михаила Саакашвили и в случае необходимости представление соответствующих рекомендаций", - говорится в заявлении Минюста Грузии.

Ранее адвокаты Саакашвили, посетившие его в тюремной камере, заявили об ухудшении здоровья экс-президента в результате начатой 1 октября голодовки. По словам адвокатов, Саакашвили с трудом передвигается и ему трудно говорить.

Напомним:

1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. Ранее личный врач третьего президента Грузии Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что политика следует немедленно доставить в клинику . У Саакашвили — болезнь крови талассемия. Врач отметил, что при этой болезни не может быть абсолютно никакого голодания.

. После заявления личного врача об ухудшении состояния здоровья из-за голодовки экс-президента Грузии Саакашвили у стен тюрьмы в городе Рустави, где содержат политика, собрались его сторонники . Они попросили третьего президента страны прекратить голодовку.

. Они попросили третьего президента страны прекратить голодовку. 14 октября соратники Саакашвили соберутся на проспекте Руставели и потребуют его освобождения.

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