Голодовка Саакашвили: в Грузии создали группу врачей для анализа состояния здоровья политика

В Грузии права задержаного соблюдаются по высоким стандартам.
В Грузии создали мультифункциональную группу врачей для анализа состояния здоровья бывшего президента страны Михеила Саакашвили, который объявил в тюрьме голодовку.
Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, - пишет "Интерфакс".
А омбудсмен Грузии будет вести регулярный мониторинг правового положения Саакашвили.
Сообщается, что в Грузии права задержаного соблюдаются по высоким стандартам.
Ранее глава Минюста обратился к соответствующим парламентским комитетам с предложением осуществлять мониторинг соблюдения прав заключенного Саакашвили. По его словам, это необходимо для большей прозрачности процесса для общественности.
Еще он обратился с просьбой к омбудсмену и попросил главу Минздрава выделить мультифункциональную группу врачей для периодического наблюдения за здоровьем Саакашвили и в случае необходимости для предоставления соответствующих рекомендаций.
Напомним, 1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.
К слову, 14 октября соратники Саакашвили соберутся на проспекте Руставели и потребуют его освобождения.
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