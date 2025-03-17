"Голос Хавьера может помочь в приближении мира": что Зеленский обсудил с президентом Аргентины

Зеленский рассказал и о встрече украинской и американской команд в Джидде.

Глава Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Аргентины Хавьером Милеем, во время которого речь шла о помощи в приближении мира.

Об этом украинский президент сказал в вечернем обращении 17 марта.

Прежде всего, Зеленский выразил соболезнования относительно недавнего наводнения, в результате которого погибли 16 человек и тысячи потеряли дома. По словам президента, Украина готова помочь Аргентине защитить жизнь и оказать необходимую помощь.

Также Зеленский рассказал о конструктивной встрече украинской и американской команд в Джидде, во время которой Украина поддержала предложение США о безусловном полном 30-дневном прекращении огня.

"Сейчас мы видим, как Россия выдвигает абсолютно ненужные условия и фактически отказывается от этого предложения. Москва хочет не мира, а продолжения войны. Голос Хавьера может помочь в приближении мира. Мы рассчитываем на него", — сообщил Зеленский.

Президенты обсудили и укрепление двусторонних отношений, в том числе торгово-экономических.

Напомним, стало известно, что американский президент Дональд Трамп планирует в очередной раз поговорить с главой Кремля Путиным во вторник, 18 марта. По его словам, речь пойдет о "земле" и "электростанциях", очевидно, это Энергодар и ЗАЭС.

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