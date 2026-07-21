Голос перемен, который нельзя было не услышать: Федоров поздравил Драпатого и позвонил Сырскому

Михаил Федоров / © ТСН

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Бывший министр обороны Михаил Федоров прервал несколькодневное молчание после громкого брифинга и прокомментировал назначение своего тезки, генерала Михаила Драпатого на должность главкома ВСУ вместо Александра Сырского.

Об этом он написал в соцсетях.

Федоров подчеркнул, что назначение Михаила Драпатого создает новый импульс в борьбе Украины за свободу,

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«Это новый воздух и новая надежда в борьбе свободных людей за свободу и справедливость. Голос изменений, которые нельзя было не услышать», — считает экс-министр.

В то же время он отметил, что высокие ожидания граждан требуют конкретных и решительных действий.

«Теперь высокие ожидания украинцев необходимо оправдать четким видением завершения войны за независимость, сильной командой и решительными действиями, направленными на сохранение жизней наших воинов, роботизацию фронта, нанесение асимметричных ударов и истощение российской экономики», — сказал Федоров.

Кроме того, он неожиданно сообщил, что позвонил поблагодарить уволенного Александра Сырского, с которым у экс-министра был конфликт, и собственно, из-за позиции которого Федоров, вероятно, лишился должности.

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«Позвонил по телефону генералу Александру Сырскому и поблагодарил за защиту Киевщины, Харьковскую операцию и другие исторические сражения. Это уже немаловажная часть истории Украины. Но нужно двигаться еще быстрее и писать новые разделы, исправив все предыдущие ошибки», — подытожил Михаил Федоров.

Кроме того, советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что Зеленский и Федоров продолжат переговоры.

Напомним, что 43-летний генерал-майор Михаил Драпатый стал новым главкомом ВСУ вместо уволенного Александра Сырского.

Раньше мы писали, какие претензии у Федорова к Сырскому и что повлекло за собой «войну» между ними.

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