"Голос Украины должен быть центральным в любых дискуссиях": Джонсон пообщался с Макроном о российской агрессии

"Голос Украины должен быть центральным в любых дискуссиях": Джонсон пообщался с Макроном о российской агрессии

Премьер Великобритании отметил, что обязательство Путина перед президентом Макроном является положительным знаком того, что он, возможно, все еще готов к поиску дипломатического решения.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор о путях урегулирования напряженности, вызванной военной эскалацией РФ вблизи Украины.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на официальные ведомства двух государств.

"Лидеры обеих стран полностью соглашаются совершить в ближайшие дни все полезные действия, чтобы сохранить открытость и добиться, чтобы путь дипломатии преобладал", — отметили в офисе президента Франции.

В пресс-службе Джонсона преодолевали премьер Великобритании отметил, что обязательства Путина перед президентом Макроном являются положительным знаком того, что он, возможно, все еще готов к поиску дипломатического решения.

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"Премьер-министр подчеркнул, что голос Украины должен быть центральным в любых дискуссиях", — отмечается в сообщении.

Собеседники согласились с необходимостью полного выполнения как Россией, так и Украиной своих обязательств по Минским договоренностям. При этом Джонсон и Макрон подчеркнули, что президент РФ должен отказаться от угроз и увести войска от границы Украины.

Отметим, что разговор состоялся вслед за телефонными переговорами, которые Макрон провел в эти выходные с президентами Украины, России, США и канцлером Германии.

В субботу Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента России Владимира Путина не признавать независимыми самопровозглашенные "республики" Донбасса.

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