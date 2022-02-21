"Голос Украины должен быть центральным в любых дискуссиях": Джонсон пообщался с Макроном о российской агрессии

Премьер Великобритании отметил, что обязательство Путина перед президентом Макроном является положительным знаком того, что он, возможно, все еще готов к поиску дипломатического решения.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор о путях урегулирования напряженности, вызванной военной эскалацией РФ вблизи Украины.
Об этом пишет Укринформ со ссылкой на официальные ведомства двух государств.
"Лидеры обеих стран полностью соглашаются совершить в ближайшие дни все полезные действия, чтобы сохранить открытость и добиться, чтобы путь дипломатии преобладал", — отметили в офисе президента Франции.
В пресс-службе Джонсона преодолевали премьер Великобритании отметил, что обязательства Путина перед президентом Макроном являются положительным знаком того, что он, возможно, все еще готов к поиску дипломатического решения.
"Премьер-министр подчеркнул, что голос Украины должен быть центральным в любых дискуссиях", — отмечается в сообщении.
Собеседники согласились с необходимостью полного выполнения как Россией, так и Украиной своих обязательств по Минским договоренностям. При этом Джонсон и Макрон подчеркнули, что президент РФ должен отказаться от угроз и увести войска от границы Украины.
Отметим, что разговор состоялся вслед за телефонными переговорами, которые Макрон провел в эти выходные с президентами Украины, России, США и канцлером Германии.
В субботу Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента России Владимира Путина не признавать независимыми самопровозглашенные "республики" Донбасса.
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