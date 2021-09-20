Голосование в качестве доказательства оккупации: почему жители Донбасса приняли участие в выборах в Госдуму РФ

Голосование в качестве доказательства оккупации: почему жители Донбасса приняли участие в выборах в Госдуму РФ

Участие в голосовании приняли владельцы российских паспортов.

Жители захваченных территорий Луганской и Донецкой областей, что кроме украинского паспорта имеют еще и российский, проголосовали на выборах депутатов в Госдуму России.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 20 сентября.

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Людей организованно вывозили автобусами в Ростовскую область, где угощали шампанским. Кроме того, устраивали в захваченных городах и поселках пункты для электронного голосования.

Выборы в Госдуму проходили три дня — 17-19 сентября, а завершились накануне вечером. По предварительным подсчетам экзит-пола "ИНСОМАР" в лидерах пропутинская "Единая Россия", набравшая 45,2%. В Госдуму попадают также КПРФ — 21%; ЛДПР — 8,7%; "Справедливая Россия — За правду" — 7,9% голосов.

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Жители порабощенных территорий, с которыми удалось пообщаться корреспондентам ТСН, утверждают: на выборы пошли преимущественно бюджетники, потому что за неучастие в голосовании их могли уволить. "Говорят, что весь Луганск поехал на выборы в российскую Госдуму. Пусть не врут. Поехали сынки и пасынки тех проклятых коммунистов. Они паспорта получили", — рассказал местный житель, который просит не называться.

Напомним, президент России и его окружение попались на очередной лжи. Владимир Путин, который принимал участие в онлайн голосовании на выборах, на самом деле не голосовал в тот день, уверены пользователи Сети. На часах Путина, который голосовал на выборах утром 17 сентября, пользователи Сети заметили дату — 10 число и время 15:24.

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