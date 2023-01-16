Голосование по Медведчуку показало, что часть ОПЗЖ все еще ориентируется на него — эксперт

Голосование за лишение Виктора Медведчука депутатского мандата продемонстрировало, что часть "Платформы за жизнь и мир" все еще ориентируется на кума Путина после всех ужасов и терактов, которые путинский режим совершил в Украине. Такое мнение высказала политический эксперт Татьяна Лупова в своем материале "Цензор.нет".

"И это после почти года войны, после десятков тысяч погибших, после бесчеловечных терактов путинского режима – последний из которых в Днепре… Но депутатам-медведчукам это все безразлично. Смотрите. Перед голосованием за прекращение полномочий Медведчука и Ко председатель депгруппы Бойко четко и публично заявил, что решение о лишении мандатов этих нардепов правильно, и что они не имеют права оставаться народными депутатами”, — констатировала Татьяна Лупова.

Однако, по его словам, четверо народных избранников "Платформы за жизнь и мир", которые присутствовали на заседании Верховной Рады 13 января, отказались это сделать и на момент голосования за постановление покинули зал пленарных заседаний. А некоторые даже вытащили свои карточки, словно их вообще не было на заседании ВР.

“Речь идет об Александре Колтуновиче, Василии Нимченко, Викторе Черном и Несторе Шуфриче. Это самые близкие к Виктору Медведчуку нардепы, которые даже после его задержания и обмена продолжают ориентироваться именно на него”, — отметила Татьяна Лупова.

Она напомнила о связях этих народных депутатов с кумом Путина Медведчуком:

Колтунович — экономист Медведчука, был руководителем экономических программ его Украинского выбора.

Нимченко – "юрист" Медведчука, был заместителем председателя УВ.

Фото: УНИАН

Черный — "силовик" Медведчука, был его телохранителем, а затем — руководителем его охранной компании "Шторм". А также вместе с беглым в Москву Кивой курировало силовое подразделение ОПЗЖ — "Патриоты при жизни".

Ну и, наконец, Шуфрич — бизнес-партнер, давний друг и соратник кума Путина.

Фото: Право на владу

“И здесь возникает большой вопрос, почему эти откровенные медведчуки до сих пор так прекрасно чувствуют себя в стране, куда они привели войну? Что они продолжают делать в Верховной Раде? И почему они до сих пор не ходят по допросам в правоохранительные органы? – задалась вопросами Татьяна Лупова.