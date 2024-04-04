Голосование в Конгрессе о помощи Украине могут перенести еще на несколько недель — Bloomberg

Голосование Палаты представителей США о помощи Украине вряд ли состоится до середины апреля. Что больше – отсрочка может быть еще больше. Ведь спикер Майк Джонсон ищет пути смягчения сопротивления со стороны республиканцев, занимающих жесткую позицию.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в руководстве партии.

Издание отмечает, что команда Джонсона не поделилась детальным планом пакета помощи с республиканцами и, похоже, не определилась с тем, на каких уступках от администрации президента США Джо байдена он будет настаивать. По словам партийных чиновников, это усложняет задачу собрать поддержку вовремя до голосования на следующей неделе.

В интервью Fox News спикер отметил, что выдвинет новые условия оказания помощи. Они могут включать превращение помощи в заем, который Украина будет обязана вернуть, арест российских активов в качестве компенсации и отмены решения Белого дома о замораживании выдачи новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа (СПГ).

В свою очередь, пресс-секретарь Джонсона Тейлор Хоулси заявил, что обещание спикера Джонсона о быстрых действиях не имело целью установить конкретный срок, и что он "выслушивает мнения членов партии" относительно плана.

Отмечается, что два представителя республиканского руководства заявили, что все еще существует возможность принятия решения Джонсоном о плане помощи в течение выходных и ускорить принятие закона на следующей неделе. Впрочем, такой ускоренный график может привести к провалу законопроекта, а также дальнейшему противостоянию со сторонниками жесткой линии Республиканской партии.

Bloomberg отмечает, что в прошлом месяце представительница республиканцев от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин уже сделала первый процедурный шаг к голосованию за отставку Джонсона с должности кресла. Таким образом, это свидетельствует о том, что реакция жесткой линии партии относительно помощи Украине может создать импульс для свержения власти.

Перипетии с помощью США

На днях спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Украина получит помощь после перерыва, когда политики вернутся с каникул. По его словам, она может включать "некоторые важные нововведения".

Глава комитета по разведке Майк Тернер выразил надежду, что помощь Украине от США будет "преимущественной поддержкой". Мол, спикер Джонсон "дал понять", что поддерживает Киев, и указал, что это будет приоритетом, когда Конгресс вернется к работе.

Тем временем CNN со ссылкой на собственные источники сообщило, что спикеру Джонсону грозит отставка из-за вопроса помощи Украине. Но демократы сигнализируют, что они спасут Джонсона, если он представит законопроект об Украине, который они смогут поддержать.

В свою очередь советник Белого дома Джон Кирби подчеркнул: Вашингтон будет искать способы для экстренной поддержки Украины. В то же время он подчеркнул, что американское правительство до сих пор имеет "связанные руки" в этой ситуации.

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