Голосование в Раде со смартфона: как депутаты будут работать в укрытии

Голосование на смартфоне / © скриншот с видео

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Народный депутат Александр Федиенко, специализирующийся на вопросах ИТ, телекоммуникаций и цифровой трансформации, объяснил, как может работать система голосования Верховной Рады в случае переноса заседаний в укрытие из-за регулярных воздушных тревог в Киеве.

Об этом он написал в Telegram, опубликовав также видео с демонстрацией работы системы.

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По словам Федиенко, речь идет не совсем о дистанционном голосовании, поскольку депутаты во время работы должны физически находиться в здании Верховной Рады. При этом их рабочим местом фактически станет мобильный телефон.

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«Друзья, это не совсем система дистанционного голосования. Фактически рабочее место будет находиться в телефоне народного депутата, но с этим телефоном народный депутат имеет право находиться исключительно в бомбоубежище выделенного места», — отметил парламентарий.

Федиенко подчеркнул, что с точки зрения информационной безопасности у него нет существенных замечаний к предложенной системе. В то же время, по его словам, уязвимым элементом остается человеческий фактор.

«С точки зрения информационной безопасности к системам у меня нет вопросов, но слабым звеном по-прежнему остается человек. То есть сам народный депутат», — написал он.

Депутат также сообщил, что впоследствии планирует опубликовать более подробный отчет о работе системы на своей странице в Facebook.

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Работа Верховной Рады в укрытии — что известно

Ранее народный депутат Ярослав Железняк описал процедуру, согласно которой парламент может проводить голосование во время воздушных тревог.

По его словам, депутаты будут находиться в помещении Верховной Рады и подключаться к специальной внутренней сети Wi-Fi. Голосование будет проходить с личных смартфонов после авторизации по индивидуальному логину, что должно подтверждать физическое присутствие парламентария на заседании. По завершении голосования его результаты будет проверять и утверждать Счетная комиссия.

В Аппарате Верховной Рады ранее заявили, что в настоящее время принимаются все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы парламента в условиях постоянных угроз безопасности.

В то же время реализация такого формата работы сталкивается с инфраструктурными трудностями. Здание парламента не способно одновременно вместить более 400 народных депутатов, поэтому для обустройства рабочих зон планируется использовать отдельные помещения и коридоры. Часть таких зон пока еще не готова.

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Кроме того, против перехода парламента на предложенный формат работы выступают отдельные оппозиционные фракции.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада может переехать в более безопасное место.

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