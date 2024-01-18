Голосование за новый законопроект о мобилизации: депутат назвал точную дату

По словам депутата, пока что Кабмин не вернул законопроект в парламент, "и мы не знаем новых предложений власти".

Верховная Рада рассмотрит обновленный законопроект о мобилизации на заседании 6 февраля. Перед этим на выходных, 20-21 января, Комитет по нацбезопасности, обороне и разведке рассмотрит предложения и замечания к законопроекту.

Об этом сообщил нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

По данным Гончаренко, в предстоящие выходные планируется заседание парламентского комитета по нацбезопасности, на котором должны рассмотреть предложения и замечания фракций к законопроекту о мобилизации. Фракции свои поправки уже подали.

"Пока что Кабмин не вернул законопроект и мы не знаем новые предложения власти", — отметил нардеп.

Он добавил, что когда члены правительства вернут в Раду обновленный законопроект, то, скорее всего, попытаются зарегистрировать его под старым номером.

"Зачем? Потому что если регистрировать под новым – то нужно две недели на подачу альтернативных законопроектов. А это много времени. Поэтому, думаю, что будут регистрировать под старым. Тогда не нужно придерживаться всей процедуры", – объяснил Гончаренко.

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Он сообщил, что рассмотрение законопроекта о мобилизации в Раде состоится 6 февраля.

"Почему 6? Потому что это начало новой сессии. Первый вторник февраля – начинается новая сессия Верховной Рады", – указал политик.

Напомним, после отзыва из Рады скандального правительственного законопроекта о мобилизации в Минобороны сообщили, что готовят другой документ. Финальные нормы законопроекта активно обсуждают в "Слуге народа". Один из ее членов на условиях анонимности рассказал ТСН.ua о нормах, которые должны быть включены в новый документ.

Как сообщила 16 января заместитель министра обороны Наталья Калмыкова, вопрос принятия нового законопроекта о мобилизации займет несколько недель.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новая редакция законопроекта о мобилизации: что изменилось? Новости от Минобороны | Калмыкова

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