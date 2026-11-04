"Синяя волна" в США еще не гарантирует Украине поддержки, - Примаков

Выборы в США / © Associated Press

Реклама

Результаты промежуточных выборов в США оказались куда более потрясающими, чем кто-либо мог ожидать. Демократическая партия разгромила своих политических оппонентов-республиканцев и завоевала большинство как в Палате Представителей, так и в Сенате. И кроме этого, большинство губернаторских должностей в штатах теперь тоже принадлежат демократам. Впрочем, для Украины нет гарантии, что теперь изменения в отношениях с Америкой появятся быстро и будут положительными.

В продление эксклюзивного материала tsn.ua о последствиях выборов в США для Украины своими оговорками с редакцией поделился Камиль Примаков.

Реклама

«Еще накануне выборов в Конгресс я отметил, что нам потребуется завоевывать новую двухпартийную поддержку, — говорит политик. — Голубая волна в США еще не гарантирует Украине поддержки. В новом составе Конгресса мы потеряем сразу несколько очень важных лоббистов из Республиканской партии. Зайдут конгрессмены-демократы, с которыми у нас еще нет связей».

Реклама

Среди тех, кто потерял кресло или не баллотировался на этих выборах: Нэнси Пелоси (бывшая спикер Палаты Представителей, демократка), Митч Макконнелл (сенатор-республиканец), Том Тиллис (сенатор-республиканец), Джин Шагин (сенатор-демократ), Дик Дуцбин (сенк-демократ), Дик Дурбин Палата представителей). Эти сенаторы и конгрессмены составляли многолетний «скелет» межпартийной коалиции, продвигавшей оказание поддержки Украине.

«Потеря таких людей в американском Конгрессе будет ощутима. Впрочем, у нас только один выход — налаживать сотрудничество. И для этого есть предпосылки. В частности, харизматичный Джейс Таларико, демократ, сенсационно победивший на выборах в Сенат в Техасе, уже заявлял, что поддержит оказание помощи Украине», — анализирует Камиль Примаков.

«Я сохраняю осторожный оптимизм, в том числе и из-за настроений американцев. Я изучал результаты разных социологических опросов , и они демонстрируют достаточно положительную тенденцию: сегодня большинство американцев поддерживают Украину, а около 45% открыто выступают за оказание нашему государству военной помощи. Важно понимать, что в США политики в значительной степени ориентируются на настроения своих избирателей. Поэтому я убежден, что именно сейчас перед Украиной открывается окно возможностей, которым мы должны воспользоваться. Наша задача – не терять времени, активно выстраивать новые прочные связи с новоизбранными конгрессменами и сенаторами. Именно в этом направлении украинская дипломатия должна сосредоточить особое внимание уже сегодня».

Напомним, по результатам выборов Демократическая партия получила большинство в Палате Представителей – 228 мест при необходимых 218, а в Сенате – 54 против 46 у республиканцев. Новый состав Конгресса соберется уже в январе следующего года.

Реклама

Новости партнеров