Гончаренко официально исключили из фракции "Евросолидарности": что заявил нардеп

Народный депутат Алексей Гончаренко

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Народного депутата Алексея Гончаренко официально исключили из состава фракции «Европейская Солидарность». Решение было объявлено непосредственно с трибуны Верховной Рады 14 октября.

Об этом народный избранник сообщил в Сети.

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«Официально. Меня исключили из фракции Европейская Солидарность. Об этом сейчас объявили с трибуны Рады», — говорится в заявлении Гончаренко.

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Он поблагодарил коллег за 12 лет совместной работы. Политик отметил, что за это время им удалось добиться значительных изменений в Украине, а также подчеркнул, что продолжит работать в пользу государства.

«Держим строй!» — резюмировал Гончаренко.

Напомним, 5 октября фракция «Европейская Солидарность» сообщила о решении исключить из своего состава Гончаренко из-за идеологических разногласий. Причиной последовали громкие заявления нардепа с призывом начать переговоры с Россией, а также его видение завершения войны и будущей архитектуры безопасности Украины. В партии подчеркнули, что позиция нардепа противоречит фундаменту украинской государственности — развитию армии, языка, церкви, а также курсу на членство в ЕС и НАТО, которые не могут быть предметом торга.

Кроме того, Гончаренко был внесен в базу сайта «Миротворец», где его назвали «профессиональным провокатором» и «политическим популистом». На сайте указали, что причина — его подыгрывание российской пропаганде, заявления о капитуляции, деморализация общества и подавление воли к сопротивлению агрессии РФ, а также действия, направленные на срыв мобилизации. В анкете политика также напомнили о его прошлых пророссийских высказываниях о «русскоязычной Одессе», двуязычии и защите русской культуры.

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