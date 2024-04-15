Гончаренко ответил на призыв Чмута по отправке на войну 20-летних

Нардеп Алексей Гончаренко раскритиковал призыв о необходимости мобилизовать на фронт 20-летних мужчин, который сделал ветеран АТО и глава фонда "Повернысь живым" Тарас Чмут.

Свою позицию народный избранник высказал "Украинской правде".

Гончаренко не согласился с позицией Чмута, заявив о невозможности "победить Россию людьми".

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"А через год что скажет пан Тарас? Давайте – с пятнадцати? Я с этим не согласен. По моему мнению, если мы ставим себе задачу победить Россию людьми, – это задача невыполнимая, ее нельзя выполнить. Мы просто закончимся раньше россиян", – отметил народный избранник.

"Я, когда слышу этот подход, где он говорит – ну, 25 – уже поздно, нужно уже 20, есть вопрос, что будет через год? Что мы скажем? Мы не можем затыкать дыры людьми", – добавил политик.

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Гончаренко согласился с Чмутом в том, что Украина потеряла много времени. Однако отметил, что – не в вопросе мобилизации, а в вопросе технического оснащения, дронов, всего того, что необходимо войску.

"Мы еще потеряли очень много, когда шли в контрнаступление на бетонные укрепления и минные поля, имея наш человеческий ресурс против российского, а не на Белгород и не на другие направления. А если мы не можем идти на Белгород, может, тогда не нужно было некуда ходить, понимая реальный расклад", – высказал мнение нардеп.

Напомним, недавно Чмут высказал мнение, что Украина потеряла уже много времени, так что мобилизация в стране должна начинаться с 20 лет.

К слову, в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о понижении призывного возраста с 27 до 25 лет.

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