Гончаренко призвал начинать переговоры с отдельных договоренностей: «Нам нужно начать договариваться»

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Нардеп предлагает не пытаться сразу решить все вопросы, а начать с конкретных договоренностей.

«Мы не можем договориться сразу об окончании войны. Давайте договариваться обо всем мире. О прекращении ударов по портам, предприятиям, школам. Обо всем. Нам нужно начать договариваться», – Гончаренко.

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Как один из сигналов для начала переговоров, он упоминает возможность разговора о нейтральности.

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«Давайте намекнем, что мы готовы говорить о нейтральности. Украинская армия прямо сейчас самая сильная на континенте. Никто кроме нас не может нас защитить».

Также нардеп высказался по поводу перспектив вступления Украины в НАТО.

«Умереть всей страной ради того, чтобы стать членом НАТО, это, по-моему, абсурд».

Вопрос Донбасса Гончаренко предлагает оставить на более поздний этап переговоров.

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«Мы не можем победить Россию. Россия не может нас победить. Давайте говорить», - резюмирует Гончаренко.

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