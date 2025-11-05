Гончаренко заявил, что инициативы Гетманцева вредят бизнесу в Украине

Реклама

«Некоторые его инициативы и заявления, по-моему, полностью вкладываются в то, что работает он не на Украину, а на кого-то другого. Потому что он действительно разрушает и пугает, и выдвигает такие инициативы, которые отпугивают людей заниматься бизнесом, кого вообще стимулируют ехать из Украины, потому что они просто не видят будущего», — сказал Гончаренко в эфире одного из телеканалов.

Депутат также напомнил, что Гетманцев в прошлом являлся помощником народного депутата Владимира Сивковича, которому Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение в руководстве «российской резидентурой» в Украине.

Кроме того, по словам Гончаренко, вокруг Гетманцева появляются расследования по возможным связям с бизнесом, который «якобы обслуживает структуры, связанные с Рамзаном Кадыровым».

«Мне даже просто интересно, что за эти годы полезного сделал Даниил Гетманцев, какую полезную инициативу он провел, какое полезное действие он сделал, возглавляя один из ключевых комитетов. Я не знаю ни одной», - добавил Гончаренко.

Он также подверг критике отсутствие утвержденной программы действий у правительства, подчеркнув, что налоговая политика является ключевым элементом экономического развития страны.