Гондурас хочет купить дроны у Украины, но не для войны: для чего их используют

Военный ВСУ с беспилотником (иллюстративное фото)

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Гондурас планирует закупить у Украины беспилотники для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и усиления охраны границ.

Об этом заявил президент Гондураса Насри Асфура в ходе Генеральной ассамблеи Организации американских государств, передает Euro News.

По его словам, украинские дроны могут помочь властям более эффективно контролировать отдаленные районы, следить за границами и проявлять деятельность преступных группировок.

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"Мы говорим о беспилотниках для защиты наших границ, для эффективной охраны наших границ, для борьбы с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования", - сказал Асфура.

Президент Гондураса добавил, что Украина может помочь его стране усилить борьбу с наркотрафиком. Он назвал это вопросом национальной безопасности.

Переговоры о возможной закупке дронов состоялись после встречи Асфуры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. В ходе разговора Зеленский предложил сотрудничество в сфере военных технологий, в частности, в области беспилотных систем.

Украина после начала полномасштабной войны стала одним из мировых лидеров в применении дронов. Украинские военные активно используют беспилотные системы для разведки, наведения и ударов на больших расстояниях, что ускорило развитие этой отрасли.

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Во время встречи с президентом Гондураса Зеленский подчеркнул, что у Украины есть значительный опыт в сфере беспилотных технологий.

"С точки зрения безопасности, сегодня в военной сфере и технологиях беспилотников Украина является одной из сильнейших в мире. И я знаю, что вас интересует", - сказал Зеленский.

Асфура также отметил, что украинские беспилотники могут использоваться не только для безопасности, но и в гражданских сферах, в частности в сельском хозяйстве.

Проблема наркотрафика в Гондурасе: что известно

Гондурас остается одним из транзитных маршрутов для поставки кокаина из Южной Америки на север. В последнее время в стране также растет беспокойство из-за местного выращивания коки и работы лабораторий по переработке наркотиков.

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Силы безопасности находили плантации и нарколаборатории в отдаленных регионах. Это вызывает опасение, что Гондурас может превращаться не только в транзитный коридор, но и в активную часть цепи производства наркотиков.

Проблему усугубляет деятельность организованных преступных группировок, в частности MS-13 и Barrio 18. Они связаны с вымогательством, насилием и контролем над отдельными территориями. Уровень убийств в Гондурасе составляет около 24 на 100 тысяч жителей, что почти вчетверо выше среднемирового показателя.

Только в прошлом месяце в одном из населенных пунктов, где продолжаются конфликты из-за маршрутов наркотрафика, погибли 19 человек. Также вблизи границы с Гватемалой в результате нападения, связываемого с наркоторговцами, погибли пятеро полицейских.

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