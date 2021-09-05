Google заблокировал учетные записи экс-чиновников в Афганистане: что произошло

Это сделали, чтобы "Талибан" не получил доступ к данным афганских официальных лиц.
В Google заблокировали аккаунты бывших чиновников афганского правительства в целях безопасности.
Об этом информирует Reuters со ссылкой на источники.
По данным СМИ, на такой шаг компания пошла, чтобы "Талибан"* не получил доступ к данным афганских официальных лиц.
Один из чиновников рассказал, что пришедшие к власти в Исламской республике талибы пытаются получить доступ к электронным письмам членов бывшего афганского правительства.
По словам экс-госслужащего, в конце августа боевики обратились к нему с просьбой сохранить данные, хранящиеся на серверах министерства, в котором он работал, и передать информацию радикалам.
Журналисты уточнили, что данные почтовой переписки предоставили бы талибам доступ к информации о сотрудниках бывшей администрации и ее контактах.
Напомним:
- Накануне в "Талибане" заявили о захвате неподконтрольной провинции Панджшер. В то же время силы сопротивления эту информацию отрицают.
- В Кабуле по меньшей мере 17 человек погибли и еще 41 человек получил ранения в результате стрельбы в воздух, которую открыли талибы в ночь на субботу, 4 сентября, празднуя "победу" над неподконтрольной провинцией Панджшер.