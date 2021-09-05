Google заблокировал учетные записи экс-чиновников в Афганистане: что произошло

Google заблокировал учетные записи экс-чиновников в Афганистане: что произошло

Это сделали, чтобы "Талибан" не получил доступ к данным афганских официальных лиц.

В Google заблокировали аккаунты бывших чиновников афганского правительства в целях безопасности.

Об этом информирует Reuters со ссылкой на источники.

По данным СМИ, на такой шаг компания пошла, чтобы "Талибан"* не получил доступ к данным афганских официальных лиц.

Один из чиновников рассказал, что пришедшие к власти в Исламской республике талибы пытаются получить доступ к электронным письмам членов бывшего афганского правительства.

По словам экс-госслужащего, в конце августа боевики обратились к нему с просьбой сохранить данные, хранящиеся на серверах министерства, в котором он работал, и передать информацию радикалам.

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Журналисты уточнили, что данные почтовой переписки предоставили бы талибам доступ к информации о сотрудниках бывшей администрации и ее контактах.

Напомним:

Накануне в "Талибане" заявили о захвате неподконтрольной провинции Панджшер . В то же время силы сопротивления эту информацию отрицают.

. В то же время силы сопротивления эту информацию отрицают. В Кабуле по меньшей мере 17 человек погибли и еще 41 человек получил ранения в результате стрельбы в воздух, которую открыли талибы в ночь на субботу, 4 сентября, празднуя "победу" над неподконтрольной провинцией Панджшер.

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