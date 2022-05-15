Гордон о том, почему критиковал Зеленского и как к нему относится сейчас: "Мотивация для защитников"

Гордон о том, почему критиковал Зеленского и как к нему относится сейчас: "Мотивация для защитников"

Украинский журналист Дмитрий Гордон до начала полномасштабного вторжения России в Украину критиковал политику президента Украины Владимира Зеленского.

Медийщику не нравились позиции президента по отношению к некоторым вещам. Гордон считал, что Зеленский боролся со свободой слова в Украине, при его правлении процветает коррупция. Также журналиста не устраивала кадровая политика президента.

Об этом он рассказал в интервью "ЖВЛ".

"Когда я критиковал его, я критиковал его за три позиции: из-за борьбы со свободой слова в Украине, из-за коррупции в Украине и из-за кадровой политики его. Я конкретно говорил, что мне не нравится. Говорил не просто там с экрана, а говорил ему в глаза, что может сделать далеко не каждый", – рассказал журналист.

Также медийщик прокомментировал и нынешнюю свою позицию по отношению к Зеленскому. Гордон уважает его и считает, что президент Украины достойно себя ведет во время войны.

"Что касается сегодняшней ситуации, войны... Во-первых, то, что он остался в Украине, а, наверное, соблазн был убежать, ему предлагали. То, что он остался в Украине и не убежал, то, что он остался в Киеве, к которому шли российские военные — это поступок, это какая мотивация для всех защитников Украины, он достойно выполняет свои конституционные обязанности, прекрасно общается с западными лидерами и говорит то, что они не слышали никогда. ", – добавил Гордон.

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