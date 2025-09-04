Горькая правда в том, что Украине лучше обменять землю на мир — The Telegraph

Украинские военные / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Геополитический стратег Марк Бролин утверждает, что в нынешних условиях Украине выгоднее согласиться на управляемое «замораживание» конфликта, а не ждать скорой победы. Он подчеркивает, что ни США, ни Европа не готовы оказать столь мощную военную поддержку, которая бы обеспечила немедленный успех на поле боя.

Об этом он заявляет в колонке The Telegraph.

«Корея» сейчас – «Германия» впоследствии

Бролин предлагает сценарий «корейского перемирия» – то есть временную остановку боевых действий без юридического признания потери территорий. В то же время, это должно сопровождаться жесткими гарантиями безопасности, экономической поддержкой и усилением западных инвестиций. В перспективе, по его словам, это может привести к «немецкому финалу» – возвращению оккупированных земель, когда Украина экономически и политически превзойдет Россию.

Почему пауза может быть выгодна

Автор называет три главные причины:

Россия слабеет. Санкции, коррупция, бегство капитала и военное перенапряжение разрушают экономику РФ. США ограничены внутренней политикой. Американская поддержка имеет временные и политические границы, и в дальнейшем Вашингтон будет воспринимать Россию скорее как европейскую проблему. Европа просыпается. Континент постепенно укрепляет оборону и отказывается от зависимости от Москвы, которая в долгосрочной перспективе играет в пользу Киева.

Какие условия «заморозки»

Бролин подчеркивает, что такой вариант не означает капитуляцию. Речь идет о «выигрыше времени» с четкими условиями:

отсутствие юридического признания захваченных территорий;

многоуровневые гарантии безопасности, включая ПВО, боеприпасы, тренировку военных и поставку запчастей;

автоматическое ужесточение санкций в случае нарушений со стороны РФ;

программа инвестиций, повышающая разрыв в уровне жизни между свободными и оккупированными регионами.

«Плохой, но практичный» сценарий

Колонка признает: для украинцев жизнь под оккупацией будет оставаться тяжелой, однако стратегическая пауза со временем может сделать восстановление территориальной целостности более реалистичным. Автор сравнивает эту стратегию с западногерманским примером, когда экономическое и политическое преимущество в итоге позволило воссоединить страну.

«Заморозка не будет отречением от принципов, если она будет сопровождаться железобетонными, проверяемыми условиями», – резюмирует Бролин.

