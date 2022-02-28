"Гори в аду, Вася": украинский дипломат раскритиковал выступление российского постпреда в ООН

Постпред России в ООН заявил, что РФ будто бы завершает боевые действия, которые Киев ведет против собственных жителей.
Бывший постпред Украины при ООН Владимир Ельченко подверг жесткой критике постпреда РФ при ООН Василия Небензю за его заявления во время выступления 28 февраля на заседании Генассамблеи ООН.
Свое заявление украинский дипломат опубликовал в Сети.
Небензя заявил, что Россия якобы не начинала войну против Украины, а завершает боевые действия, которые Киев ведет против собственных жителей.
"Я стоял на этой главной трибуне ООН сотни раз. А сейчас смотрю и думаю: Василий, ты ведь был нормальным человеком, мы ведь с тобой были когда-то, как говорится, на одной волне. Что ты сейчас несешь? Я бы на твоем месте застрелился или хотя бы заболел. Гори в аду, Вася", – говорится в сообщении Ельченко.
Я стоял на этой главной трибуне ООН в сотни раз. А сейчас смотрю и думаю: Василий, ты ведь был нормальным человеком, мы же с тобой были когда-то, как говорится, на одной волне. Что ты сейчас несешь? Я бы на твоем месте застрелился или хотя бы заболел. Горы в аду, Вася. pic.twitter.com/R6ZjI6pG0t-- Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 28 февраля 2022
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 29
- вертолеты — 29
- танки – 191
- боевые бронированные машины — 816
- пушки — 74
- ЗРК "Бук" — 1
- "Грады" — 21
- автомобильная техника — 291
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2 – 3
- корабли и катера — 2
- личный состав ориентировочно – 5300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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