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"Гори в аду, Вася": украинский дипломат раскритиковал выступление российского постпреда в ООН

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"Гори в аду, Вася": украинский дипломат раскритиковал выступление российского постпреда в ООН

ТСН.ua

Постпред России в ООН заявил, что РФ будто бы завершает боевые действия, которые Киев ведет против собственных жителей.

Бывший постпред Украины при ООН Владимир Ельченко подверг жесткой критике постпреда РФ при ООН Василия Небензю за его заявления во время выступления 28 февраля на заседании Генассамблеи ООН.

Свое заявление украинский дипломат опубликовал в Сети.

Небензя заявил, что Россия якобы не начинала войну против Украины, а завершает боевые действия, которые Киев ведет против собственных жителей.

"Я стоял на этой главной трибуне ООН сотни раз. А сейчас смотрю и думаю: Василий, ты ведь был нормальным человеком, мы ведь с тобой были когда-то, как говорится, на одной волне. Что ты сейчас несешь? Я бы на твоем месте застрелился или хотя бы заболел. Гори в аду, Вася", – говорится в сообщении Ельченко.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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