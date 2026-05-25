"Горячая фаза" войны может закончиться до ноября?: нардеп о деталях тайной встречи Зеленского со "слугами народа"

Президент Владимир Зеленский сообщил депутатам фракции «Слуга народа», что есть большие надежды на то, что «горячая фаза» войны закончится к ноябрю этого года.

Эту информацию распространили Telegram-каналы, а впоследствии подтвердила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, которая присутствовала на встрече с президентом.

Прекращение огня в ноябре

По словам Василевской-Смаглюк, львиная доля времени на встрече была посвящена перспективе завершения горячей фазы войны.

«Все равно сейчас начнут сливать телеграм-каналам, так расскажу сама. Завершилась встреча фракции с президентом. Президент отметил, что до ноября рассматривается возможность, при предоставлении гарантий безопасности, завершить горячую фазу. Сейчас у нас есть преимущество на фронте, которым можно воспользоваться», — сказала она.

По словам нардепа, основная цель властей — не дать России возможность обмануть и после короткого перерыва начать новые боевые действия.

Кроме того, Владимир Зеленский сказал нардепам, что ожидает от Европы, кто сейчас будет модератором мирного трека. Также Украина ожидает делегацию из США в ближайшее время.

«Президент подчеркнул, что большими усилиями не допускает переговоров об Украине без Украины, но признал, что такой трек, к сожалению, есть», — рассказала нардеп.

Членство в ЕС

На встрече со «слугами народа» говорили и о перспективах членства в ЕС. По словам нардепа, Зеленский заверил, что Верховная Рада выполнила «абсолютно все требования для открытия всех переговорных кластеров и к лету их должны открыть».

«О вопросе ассоциированного членства без права голоса и без торгово-экономических перспектив — это членство не даст украинцам ощущения справедливости», — сказала Ольга Василевская-Смаглюк.

Кадровые вопросы, по ее словам, не обсуждались.

Также Зеленский подчеркнул важность Верховной Рады в этот ключевой момент. Мол, враг только и ждет, чтобы парламент посыпался.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что решили на встрече с президентом Зеленским на следующие полгода.

