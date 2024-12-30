Горячая фаза войны не закончится в 2025 году: дипломат назвал причину

Дипломат пока не видит предпосылок, которые могли бы поставить точку в войне.

Горячая фаза войны против РФ, к сожалению, не сможет окончиться в 2025 году.

Такое мнение высказал руководитель Центра исследований России, эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью "Главреду"

"К большому сожалению, по моим расчетам весь следующий год будет годом боевых действий, поскольку не появятся предпосылки, которые могли бы поставить точку в этой войне. Прежде всего, имею в виду способность России продолжать войну", — говорит дипломат.

По его мнению, как только Украина вместе с Западом отнимут у России способность вести войну – она закончится. Пока этого не будет, Россия будет продолжать боевые действия, несмотря на все заявления Кремля о готовности к переговорам.

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"Так что вопрос стоит так: либо мы вместе с западными партнерами заставляем Путина остановиться, лишив его средств для ведения войны, либо война будет продолжаться. Честно говоря, пока я не вижу оснований говорить о том, что мы вместе с Западом такие вещи сделаем. Разве что Трамп вдруг предоставит нам все возможное оружие, и мы уничтожим инфраструктуру России на глубину 300-500 км – тогда действительно война может закончиться за три месяца. Но произойдет ли это – вопрос в задаче. Конечно, мы можем рассчитывать и на наш ВПК... Если все это сложится вместе, возможно, война закончится. Если этого не будет, война, к большому сожалению, будет продолжаться", – сказал Огрызко.

Ранее глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут ответил, закончится ли война 2025 в году.

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