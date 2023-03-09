Горячая ночь в Грузии: участники протеста начали строить баррикады, а спецназ применяет водометы и газ (фото, видео)

Спецназ в очередной раз начал разгонять участников акции у парламента Грузии.

Применяются слезоточивый газ и водометы.

Об этом информирует «ИнтерпрессНьюс».

Спецназовцы пытаются освободить территорию от демонстрантов.

На проспекте Руставели сейчас напряженная ситуация.

Но, несмотря на неоднократный разгон участников акции водометами и слезоточивым газом, часть протестующих опять вернулась к парламенту.

Протестующие против закона об иноагентах на проспекте Руставели в Тбилиси перешли к созданию баррикад, противостояние не утихает, несмотря на то, что в городе уже глубокая ночь.

Об этом пишет SOTA

Спецназ начал применять для разгона людей светошумовые гранаты.

Напомним, ранее сообщали, что в Грузии протестующие выбили окна в парламенте, силовики применили водометы.

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