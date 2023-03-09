Горячая ночь в Грузии: участники протеста начали строить баррикады, а спецназ применяет водометы и газ (фото, видео)

Спецназ в очередной раз начал разгонять участников акции у парламента Грузии.
Применяются слезоточивый газ и водометы.
Об этом информирует «ИнтерпрессНьюс».
Спецназовцы пытаются освободить территорию от демонстрантов.
На проспекте Руставели сейчас напряженная ситуация.
Но, несмотря на неоднократный разгон участников акции водометами и слезоточивым газом, часть протестующих опять вернулась к парламенту.
Протестующие против закона об иноагентах на проспекте Руставели в Тбилиси перешли к созданию баррикад, противостояние не утихает, несмотря на то, что в городе уже глубокая ночь.
Об этом пишет SOTA
Спецназ начал применять для разгона людей светошумовые гранаты.
Напомним, ранее сообщали, что в Грузии протестующие выбили окна в парламенте, силовики применили водометы.
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