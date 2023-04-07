Горячая ночь в Израиле и Секторе Газы: удары с воздуха и сирены

Об этом израильские военные сообщили в социальных сетях.

Они нанесли удар по двум террористическим туннелям и двум заводам по производству оружия, принадлежащим террористической организации ХАМАС.

Также в нескольких израильских городах взвыли сирены. Начал работу "Железный купол" над Израилем. Соответствующие видео начали распространяться в Сети.

| Vidéo des raids aériens israéliens sur la banda de #Gaza en #Palestine.



La DCA des brigades al-Qassam является activee et tente d'atteindre les avions de chasse israéliens. pic.twitter.com/v6JoBEX2WY — Arab Intelligence — المخابرات العربية (@Arab_Intel) April 6, 2023

Военное крыло ХАМАС, в свою очередь, заявило, что их ПВО работает по израильской авиации в секторе Газа.

"Железный купол" начал сбивать палестинские ракеты над Израилем.

Также сообщается, что "Хезболла" объявила о состоянии боевой готовности на базах на юге Ливана.

Из Сектора Газа было зафиксировано несколько пусков, но ограничено. В общем, ХАМАС не удается развернуть свою инфраструктуру для нанесения ударов, поскольку Армия обороны Израиля превентивно наносит удары по точкам запуска.

Напомним, что ранее в четверг, 6 апреля, когда в Израиле празднуют Песах, с территории Ливана были выпущены десятки ракет по городам на севере страны. Система противовоздушной обороны "Железный купол" не справилась с масштабной атакой, некоторые ракеты взорвались и искалечили людей.

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