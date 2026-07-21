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ТСН в социальных сетях

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Политика
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На Банковой продолжается решающий вечер: в ОП готовят официальное заявление

Советник Зеленского анонсировал важные решения на фоне слухов кадровых изменений.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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«Продолжается фактически решающая встреча»: в ОП анонсировались важные решения на фоне слухов о кадровых изменениях

«Продолжается фактически решающая встреча»: в ОП анонсировались важные решения на фоне слухов о кадровых изменениях / © УНИАН

Сегодня вечером, 21 июля, в Офисе президента Украины завершилась «одна почти решающая встреча», и продолжается еще одна — тоже «фактически решающая».

Об этом заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

«Только что завершилась одна почти решающая встреча, сейчас идет еще одна — уже фактически решающая. После принятия решений будет сразу официальная коммуникация», — заявил Литвин.

Очевидно, советник Зеленского намекнул на возможные кадровые изменения, в частности главкома ВСУ.

Отметим, что вчера Дмитрий Литвин призвал не ожидать срочных кадровых решений и назначений в ВСУ.

Сегодня утром в Офисе президента не подтвердили подготовку отставки Александра Сырского, но заявили, что глава государства стремится повысить эффективность командования ВСУ.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский рассказал, как относится к протестам, на которых требуют его уволить.

Напомним, глава ОП Кирилл Буданов заявил, что позицию общества по кадровой ситуации услышали, а соответствующие решения принимают профессионально и в интересах государства.

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Дата публикации
Количество просмотров
1198
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