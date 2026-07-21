- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1198
- Время на прочтение
- 1 мин
На Банковой продолжается решающий вечер: в ОП готовят официальное заявление
Советник Зеленского анонсировал важные решения на фоне слухов кадровых изменений.
Сегодня вечером, 21 июля, в Офисе президента Украины завершилась «одна почти решающая встреча», и продолжается еще одна — тоже «фактически решающая».
Об этом заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.
«Только что завершилась одна почти решающая встреча, сейчас идет еще одна — уже фактически решающая. После принятия решений будет сразу официальная коммуникация», — заявил Литвин.
Очевидно, советник Зеленского намекнул на возможные кадровые изменения, в частности главкома ВСУ.
Отметим, что вчера Дмитрий Литвин призвал не ожидать срочных кадровых решений и назначений в ВСУ.
Сегодня утром в Офисе президента не подтвердили подготовку отставки Александра Сырского, но заявили, что глава государства стремится повысить эффективность командования ВСУ.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский рассказал, как относится к протестам, на которых требуют его уволить.
Напомним, глава ОП Кирилл Буданов заявил, что позицию общества по кадровой ситуации услышали, а соответствующие решения принимают профессионально и в интересах государства.