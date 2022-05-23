Горючее и экспорт агропродукции: Зеленский в очередной раз переговорил с Джонсоном

Горючее и экспорт агропродукции: Зеленский в очередной раз переговорил с Джонсоном

Вечером 22 мая президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Глава государства рассказал Джонсону о встрече и переговорах с польским президентом Анджеем Дудой и о ситуации на фронте.

Об этом Зеленский заявил в своем традиционном видеообращении вечером 22 мая.

Также стороны обсудили возможность увеличения объемов украинского экспорта и проблему с горючим.

"Рассказал Борису о нашей встрече, о переговорах (с Анджеем Дудой. — Ред.), о ситуации на поле боя. Ищем, как увеличить объем нашего экспорта, прежде всего агропродукции. А также объем импорта горючего в Украину", — отметил Зеленский.

Украинско-польские отношения наконец-то – на абсолютно чистой и искренней основе: обращение Зеленского за 22 мая

Напомним, что 3 мая в Верховной Раде в формате онлайн выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Там он заявил, что украинцы доказали свою несгибаемость в борьбе с российскими оккупационными войсками.

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