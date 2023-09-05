Госбюджет-2024: Шмыгаль назвал три приоритетных направления

Правительство подаст в Раду проект госбюджета до 15 сентября.

До 15 сентября правительство примет проект государственного бюджета на 2024 год.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Шмыгаль назвал три приоритетных направления бюджета-2024.

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"Приоритетом №1 останется сектор безопасности и обороны. Техника, оружие, дроны, ракеты, снаряды — все это максимально для нас важно. Второй акцент бюджета — зарплаты врачей, учителей и социальные выплаты. Третий приоритет — восстановление", — отметил он.

Премьер подчеркнул, что для правительства важно продолжить и завершить уже стартовавшие проекты восстановления, а также положить начало новым.

Напомним, Верховная Рада вернула электронные декларации, но данные об имуществе будут закрыты.

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