Госбюджет-2026: Рада приняла законопроект в первом чтении

Верховная Рада Украины / © Associated Press

Реклама

Верховная Рада Украины 22 октября проголосовала за законопроект о государственном бюджете на 2026 год в первом чтении. Свои голоса за это решение отдали 256 народных депутатов.

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента.

Накануне во время своего выступления в парламенте глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа сообщила, что народные депутаты подали рекордное за последние 19 лет количество поправок к проекту госбюджета на 2026 год — 3339.

Реклама

«По предварительной оценке, для учета поданных поправок необходимо в целом дополнительные 7 триллионов гривен — это еще полтора бюджета на следующий год. Многие предложения не соответствуют регламентным требованиям. В результате заседаний бюджетного комитета мы предложили учесть 63 предложения», — отметила Пидласа.

Из этих 63 предложенных к учету поправок народные избранники отклонили 16. Среди них:

предложения по выделению дополнительных средств на закупку вакцин для животных,

финансирование Украинского гидрометцентра,

финансирование централизованной закупочной организации Агентства восстановления,

финансирование грантов для строительства овощехранилищ.

Кроме того, депутаты не поддержали идею перенаправления части средств, предназначенных для политических партий, на нужды Вооруженных сил Украины.

По словам Пидласой, профильный комитет рекомендует Кабинету министров перед вторым чтением рассмотреть возможность увеличения финансирования оборонного сектора — прежде всего закупки оружия для ВСУ, обеспечения подразделения «Альфа» СБУ и Службы внешней разведки.

Также комитет предлагает правительству изучить возможность повышения зарплат учителям средних школ и преподавателям высших учебных заведений. Депутаты поддержали эти рекомендации.

Реклама

«В сфере образования комитет поручил правительству разработать новую модель оплаты труда педагогов средней школы, чтобы учителя реально почувствовали повышение зарплат на 50%, а также повысить с 1 января 2026 года уровень оплаты труда преподавателей высших учебных заведений», — сказала Пидласа.

Кроме того, по ее словам, бюджетный комитет предложил правительству предусмотреть дополнительное финансирование на закупку лекарств для пациентов с редкими заболеваниями сверх тех 15 млрд грн, которые уже заложены в проекте бюджета.

Министр финансов Сергей Марченко признал, что бюджет на 2026 год «у нас непростой».

«Мы сейчас активно ведем переговоры с партнерами для того, чтобы найти источник финансирования бюджета. Поэтому просьба к нардепам с пониманием отнестись к тому, что за предложением увеличить какие-то расходы должно следовать предложение источника, за счет которого их можно профинансировать», — подчеркнул он.

Реклама

Марченко подчеркнул, что приоритетом остается сектор безопасности и обороны, и все соответствующие расходы будут обеспечены в полном объеме.

«Мы думаем, что эти расходы являются основой бюджета и будут финансироваться ритмично, а не как в течение всех лет войны», — подчеркнул глава Минфина.

Теперь Кабмин должен проработать поданные предложения и вернуть обновленный документ в парламент для рассмотрения во втором чтении.

Напомним, в середине сентября Кабмин одобрил проект госбюджета-2026. Он содержит индексацию пенсий, поддержку соцпрограмм, демографические инициативы, финансирование обороны и повышение зарплат педагогов. Главной статьей расходов остается безопасность и оборона.