Госбюджет на 2026 год: выделили ли деньги на проведение выборов
Нардеп Железняк рассказал, выделили ли деньги на проведение выборов в 2026 году.
Сегодня, 15 сентября, Кабинет Министров принял проект Государственного бюджета Украины на 2026 год. Денег на проведение выборов в нем пока не предусмотрено.
Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram.
Нардеп говорит, что пока в планах на 2026 год финансирование выборов не предусмотрено в бюджете ЦИК.
По его словам, повторяется норма, которую видели в прошлых Бюджетах:
«ЦИК после прекращения или отмены военного положения в Украине представить на рассмотрение ВРУ предложения по внесению изменений в Бюджет в части предвидения расходов на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборов».
Ранее Верховной Раде предлагалось изменить избирательное законодательство, чтобы провести выборы во время войны.