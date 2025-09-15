Госбюджет на 2026 год: выделили ли деньги на проведение выборов

Будут ли выборы в 2026 году / © УНИАН

Сегодня, 15 сентября, Кабинет Министров принял проект Государственного бюджета Украины на 2026 год. Денег на проведение выборов в нем пока не предусмотрено.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram.

Нардеп говорит, что пока в планах на 2026 год финансирование выборов не предусмотрено в бюджете ЦИК.

По его словам, повторяется норма, которую видели в прошлых Бюджетах:

«ЦИК после прекращения или отмены военного положения в Украине представить на рассмотрение ВРУ предложения по внесению изменений в Бюджет в части предвидения расходов на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборов».

Ранее Верховной Раде предлагалось изменить избирательное законодательство, чтобы провести выборы во время войны.