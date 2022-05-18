Госдеп начал программу мониторинга военных преступлений России в Украине

Программа включает документирование, проверку и распространение свидетельств из открытых источников о действиях русских войск во время войны.

Государственный департамент США рассказал о запуске программы, целью которой является документирование военных преступлений, совершенных Россией во время войны в Украине.

Об этом заявил спикер Госдепа Нед Прайс, — пишет Укринформ.

"Международное общество стало свидетелем ужасных преступлений, совершенных российскими войсками с тех пор, как президент РФ Владимир Путин начал свою разрушительную и неоправданную войну против Украины. Мы работаем в рамках партнерства с американскими научными кругами и частным сектором, чтобы содействовать ныне и в будущем поискам справедливости и доказательств совершенных масштабных злодеяний", — заметил он.

Программа включает документирование, проверку и распространение показаний из открытых источников о действиях русских войск во время войны. Например, она будет анализировать и сохранять открытую и коммерческую информацию, включая спутниковые снимки и данные, распространяемые через социальные сети.

США вкладывают в запуск программы 6 млн. долларов. Мониторинг будет доступен общественности на специальном сайте. А документы будет анализировать Лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета, Смитсоновский институт (инициатива спасения культуры), компания PlanetScape Ai, географическая информационная система Esri.

Также читайте В Украину отправили самую большую в истории группу следователей для расследования военных преступлений РФ

Также США рассчитывают получить дополнительные средства на программу от международных партнеров.

Такая инициатива происходит впервые, для того чтобы к военным преступлениям России привлечь внимание соответствующих органов в разных странах.

"Чтобы прокуроры даже могли строить уголовные дела на основе публикуемых в Интернете материалов", — добавил Прайс.

"Ни одна страна, какая бы большая и потенциально мощная она ни была, какие бы типы оружия она ни имела в своем арсенале, не может избежать ответственности за совершенные зверства, вроде тех, которые совершили российские войска", — резюмировал представитель Госдепа.

Напомним, Украина, Литва и Польша создали общую группу по расследованию военных преступлений России.

Читайте также:

Оккупанты эксплуатируют детей, чтобы оправдать свои преступления на территории Украины – Сергей Лещенко