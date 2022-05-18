Госдеп начал программу мониторинга военных преступлений России в Украине

Программа включает документирование, проверку и распространение свидетельств из открытых источников о действиях русских войск во время войны.
Государственный департамент США рассказал о запуске программы, целью которой является документирование военных преступлений, совершенных Россией во время войны в Украине.
Об этом заявил спикер Госдепа Нед Прайс, — пишет Укринформ.
"Международное общество стало свидетелем ужасных преступлений, совершенных российскими войсками с тех пор, как президент РФ Владимир Путин начал свою разрушительную и неоправданную войну против Украины. Мы работаем в рамках партнерства с американскими научными кругами и частным сектором, чтобы содействовать ныне и в будущем поискам справедливости и доказательств совершенных масштабных злодеяний", — заметил он.
Программа включает документирование, проверку и распространение показаний из открытых источников о действиях русских войск во время войны. Например, она будет анализировать и сохранять открытую и коммерческую информацию, включая спутниковые снимки и данные, распространяемые через социальные сети.
США вкладывают в запуск программы 6 млн. долларов. Мониторинг будет доступен общественности на специальном сайте. А документы будет анализировать Лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета, Смитсоновский институт (инициатива спасения культуры), компания PlanetScape Ai, географическая информационная система Esri.
Также США рассчитывают получить дополнительные средства на программу от международных партнеров.
Такая инициатива происходит впервые, для того чтобы к военным преступлениям России привлечь внимание соответствующих органов в разных странах.
"Чтобы прокуроры даже могли строить уголовные дела на основе публикуемых в Интернете материалов", — добавил Прайс.
"Ни одна страна, какая бы большая и потенциально мощная она ни была, какие бы типы оружия она ни имела в своем арсенале, не может избежать ответственности за совершенные зверства, вроде тех, которые совершили российские войска", — резюмировал представитель Госдепа.
Напомним, Украина, Литва и Польша создали общую группу по расследованию военных преступлений России.
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