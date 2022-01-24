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Госдеп принял решение об отъезде государственных служащих США из посольства в Киеве

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Госдеп принял решение об отъезде государственных служащих США из посольства в Киеве

Госдеп приказал выехать из посольства членам семей государственных служащих США из-за тяглой угрозы российских военных действий.

23 января 2022 года Государственный департамент США принял решение о добровольном отъезде государственных служащих США из посольства в Киеве и приказал выехать из посольства членам семей государственных служащих США из-за тяглой угрозы российских военных действий.

Об этом сообщает посольство США в Киеве в сообщении в Facebook.

Гражданам США в Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческий или другой частный транспорт.

Ранее в Государственном департаменте США опровергли сообщения американских СМИ об эвакуации некоторых своих сотрудников из Украины. Мол, приказа об эвакуации не было

Ранее спикер Белого дома пояснила, что правительство США всегда разрабатывает планы эвакуации американских граждан из любой страны, когда там возникают угрозы безопасности, в том числе в случае агрессии России против Украины.

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