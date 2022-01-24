Госдеп призвал американцев отказаться от поездок в РФ из-за российской агрессии против Украины

Госдеп призвал американцев отказаться от поездок в РФ из-за российской агрессии против Украины

Из-за усиления военного присутствия России ситуация вдоль границы с Украиной непредсказуема.

Госдепартамент США настоятельно рекомендует американцам отказаться от посещения России из российской агрессии, преследования со стороны российских спецслужб, ограниченных возможностей посольства в РФ по защите интересов американских граждан, а также коронавируса.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Не следует ездить в Россию из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной, возможности преследования американских граждан, ограниченной способности посольства оказывать помощь гражданам США в России, COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд, терроризма, преследования со стороны сотрудников службы безопасности российского правительства и произвольного применения местного законодательства", - говорится в рекомендациях Госдепартамента.

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Ведомство пояснило, что в связи с усилением военного присутствия России и продолжающимися военными учениями вдоль границы с Украиной американцам следует знать, что ситуация вдоль границы непредсказуема, поэтому рекомендовано не посещать эти районы или же пересекать сухопутную границу России с Украиной.

"Кроме того, по всей России существует потенциальная возможность преследования иностранцев, в том числе с помощью нормативных актов, направленных конкретно против иностранных граждан", - резюмировал Госдеп.

Ранее 23 января 2022 года Государственный департамент США принял решение о добровольном отъезде государственных служащих США из посольства в Киеве и приказал выехать из посольства членам семей государственных служащих США из-за тяглой угрозы российских военных действий.

Гражданам США в Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческий или другой частный транспорт.

Напомним, 21 января в Женеве состоялись переговоры госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Переговоры без камер продолжались около двух часов. По результатам переговоров, Блинкен отметил, что он объяснил российскому дипломату, что дальнейшие нападения России на Украину, в том числе кибернападения, Соединенные Штаты без ответа не оставят. Лавров назвал переговоры промежуточными, и Россия продолжает ждать письменного ответа Соединенных Штатов.

В письменных предложениях США, которые на следующей неделе будут направлены в Кремль, администрация президента Байдена представит видение того, как обе стороны могут укрепить чувство взаимной безопасности. По словам Псаки, все изложенные предложения будут соответствовать позиции американской стороны, озвученной ранее на переговорах.

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