Госдеп сделал важное заявление о результатах переговоров в США

Переговоры по США. / © Associated Press

Переговоры в Вашингтоне 18 августа между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, европейскими лидерами и генсеком НАТО Марком Рютте стали первым случаем за три года войны, когда «кажется, наблюдается определенное движение».

Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио в комментарии Fox News.

Американское чиновник отмечает, что ключевые встречи «достигают прогресса», но потребуют больше времени.

«Мы сейчас над этим работаем», – ответил Рубио на вопрос о гарантиях безопасности Украины, в которых Штаты будут участвовать и добавил, что Америка работает со своими союзниками, чтобы выяснить, какой именно они будут выглядеть.

«Мы больше не даем Украине оружие. Мы больше не даем Украине денег. Теперь мы продаем им оружие, а европейские страны платят за него через НАТО. Они используют НАТО для покупки оружия и его передачи Украине. Это еще одно большое изменение по сравнению с тем, как к этой войне подходили лишь некоторые – например, при администрации Байдена», - подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, что после встречи в Вашингтоне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ожидания не только оправдались, но и были превышены. Он подчеркнул, что "это решающие дни для Украины". Мерц сообщил, что Трамп хочет провести встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в течение двух недель.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что "было согласовано немало" во время встречи в Овальном зале. Журналист спросил его, о чем именно удалось договориться во время встречи. На это британский премьер лаконично ответил: "Довольно много".

