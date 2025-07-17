Госдеп скрывает количество стран, готовых покупать оружие США для Украины

США. / © Associated Press

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В США не называют количество стран, поддерживающих инициированную президентом Дональдом Трампом схему закупки оружия для Украины.

Во время брифинга спикер Госдепа Темми Брюс отказалась говорить об этом.

"Я не буду обсуждать то, о чем мы могли или не могли договориться или дипломатически обсудить. Я не в состоянии обсуждать то, что может сказать руководство НАТО", - подчеркнула Брюс.

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Отметим, что накануне Politico сообщило, что не все европейские страны поддерживают схему Трампа. Да, Франция, Италия и Чехия не собираются покупать американское вооружение для Украины. Париж и Рим ссылаются на увеличение расходов на собственную оборону, а вот Прага будет дальше сосредотачиваться на собственной инициативе с боеприпасами.

Напомним, на днях Дональд Трамп заявил, что США будут продавать оружие Украине, а другие страны НАТО будут оплачивать счета . Впрочем, пишет The Telegraph, американский лидер столкнулся с критикой со стороны европейцев из-за такой идеи.

Тем временем издание Reuters нашло подводные камни решение Трампа вооружить Украину . По словам десяти чиновников в США и Европе, оказывается, объемы поддержки Украины будут зависеть от будущих переговоров о том, кто какое оборудование будет предоставлять. Заметим, что главный вопрос состоит в том, кто и когда пожертвует батареи Patriot.

По информации агентства, несколько европейских стран, включая Германию, Норвегию, Данию, Нидерланды, Швецию, Великобританию, Канаду и Финляндию, уже обязались поддержать эту инициативу. Однако детали все еще обсуждаются.

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Дата публикации 12:05, 15.07.25 Количество просмотров 199 В Украину поступает невиданное до сих пор количество оружия! Чего и когда ожидать?