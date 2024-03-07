Госдеп США и Фонд Маршалла озвучили инициативу по возобновлению украинских городов

Госдепартамент США и Немецкий фонд Маршалла (GMF) озвучили о создании Партнерства с городами Украины (UCP), направленной на помощь в устойчивом городском восстановлении в условиях войны.

Об этом говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства США, пишет Укринформ.

"Государственный департамент и GMF будут сотрудничать, чтобы привлечь ключевые заинтересованные стороны, технических экспертов и финансовых партнеров к усилиям партнерства UCP, соединив энергию и изобретательность бизнеса и частного сектора, университетов, неправительственных организаций и фондов", — говорилось в сообщении.

Предусматривается создание новых трансатлантических партнерств, программ и альянсов между европейскими и американскими организациями с целью содействия возобновлению и реконструкции не менее трех украинских городов.

Усилия UCP также предполагают взаимодействие с правительством Украины, Европейским союзом и его членами, многосторонними банками развития и двусторонними донорами. Это должно «помочь городам-бенефициарам найти ресурсы, необходимые для восстановления».

Напомним, ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отклонил двухпартийный пакет помощи Украине от Сената. Теперь планируется доработать предложение и добиться консенсуса, чтобы добиться принятия решения до конца марта или в апреле.

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