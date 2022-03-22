Госдеп: США не видят готовности России остановить войну в Украине, но продолжат поддерживать дипломатические усилия

Госдеп: США не видят готовности России остановить войну в Украине, но продолжат поддерживать дипломатические усилия

Президент Путин не продемонстрировал никаких признаков готовности прекратить нападение.

Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать дипломатические усилия Украины, направленные на прекращение войны со стороны России, однако не видят никаких признаков готовности президента России Владимира Путина останавливать агрессию.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, — пишет Укринформ.

"Как мы делали с начала этого кризиса, мы продолжим поддерживать усилия Украины, направленные на деэскалацию путем дипломатии, а также прекращение огня и вывод российских войск из Украины", — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

Дипломатия требует по-настоящему добросовестного отношения всех сторон в процессе достижения договоренностей, а также их выполнения.

"Однако президент РФ Владимир Путин не продемонстрировал никаких признаков готовности прекратить нападение", – отметил Прайс.

Он подчеркнул, как бы и когда ни завершилась агрессия РФ, США, международное общество вместе с партнерами в Украине будут добиваться, чтобы война по выбору Путина была долгосрочным стратегическим поражением Кремля.

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