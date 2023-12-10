Госдеп США разрешил продажу Израиля танковых снарядов без согласования Конгресса — Reuters

Пентагон заявил, что администрация американского президента Джо Байдена воспользовалась чрезвычайным полномочием, чтобы разрешить продажу Израиля около 14 тысяч танковых снарядов без рассмотрения Конгрессом.

Об этом пишет Reuters.

Государственный департамент применил Закон о контроле над экспортом вооружений, объявив чрезвычайную ситуацию для танковых снарядов стоимостью 106,5 миллионов долларов для немедленного доставки в Израиль, говорится в заявлении Пентагона.

Снаряды являются частью большей помощи, которую администрация Байдена просит одобрить Конгресс США. Более крупный пакет стоит более 500 миллионов долларов и включает 45 000 снарядов для израильских танков Merkava, регулярно применяемых во время наступления в Газе.

С обострением войны вопрос о том, как и где именно американское оружие используется в конфликте, стал предметом большего внимания, хотя американские официальные лица говорят, что не планируют выдвигать условия предоставления военной помощи Израилю или рассматривать возможность прекращения ее части.

"Правозащитники выразили обеспокоенность продажей, заявив, что она не согласуется с усилиями Вашингтона давить на Израиль, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения", — говорится в сообщении журналистов.

Представитель Государственного департамента заявил, что Вашингтон продолжает четко дать понять правительству Израиля, что оно должно соблюдать международное гуманитарное право и принимать все возможные шаги, чтобы избежать вреда гражданскому населению.

Предлагаемая продажа свидетельствует о приверженности США безопасности Израиля и укрепит обороноспособность Израиля, сказал чиновник.

Согласно заявлению Пентагона, государственный секретарь США Энтони Блинкен определил и предоставил Конгрессу детальное обоснование того, что танковые снаряды должны быть немедленно предоставлены Израилю в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.

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Продажа будет производиться из состава армии США и будет состоять из 120-мм фугасных противотанковых многоцелевых танковых патронов M830A1 с трассировочным механизмом (MPAT) и соответствующего оборудования.

«Израиль будет использовать расширенный потенциал как средство сдерживания региональных угроз и для укрепления своей внутренней обороны», — заявил Пентагон, добавив, что продажа не окажет негативного влияния на обороноспособность США.

Что происходит на Ближнем Востоке?

Напомним, Израильская армия начала действовать на юге сектора Газа. В ЦАХАЛ обещают не менее мощную операцию, чем на севере этого региона.

В частности, армия Израиля (ЦАХАЛ) взорвала здания Министерства юстиции и Верховного суда в секторе Газа.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галлант сообщил о возвращении военных к боевым действиям в Секторе Газы после того, как ХАМАС нарушил условия перемирия.

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