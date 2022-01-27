Госдеп США: "Северный поток-2" не заработает, если РФ нападет на Украину

Госдеп США: "Северный поток-2" не заработает, если РФ нападет на Украину

В настоящее время газопровод еще не введен в строй.

Если РФ нападет на Украину, то газопровод "Северный поток-2" не вступит в строй.

Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс в эфире радиостанции NPR.

"Я хочу быть предельно ясным: если Россия так или иначе вторгнется на Украину, "Северный поток-2" не будет продвигаться вперед", - сказал он.

Сейчас газопровод еще не введен в строй и окончательная реализация проекта является для США, Германии и трансатлантического сообщества рычагом воздействия на Россию, а не рычагом воздействия Москвы на Запад.

Напомним, по данным Reuters, 13 января в сенате США отклонили законопроект о введении новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

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