Госдеп США: "Северный поток-2" не заработает, если РФ нападет на Украину

В настоящее время газопровод еще не введен в строй.
Если РФ нападет на Украину, то газопровод "Северный поток-2" не вступит в строй.
Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс в эфире радиостанции NPR.
"Я хочу быть предельно ясным: если Россия так или иначе вторгнется на Украину, "Северный поток-2" не будет продвигаться вперед", - сказал он.
Сейчас газопровод еще не введен в строй и окончательная реализация проекта является для США, Германии и трансатлантического сообщества рычагом воздействия на Россию, а не рычагом воздействия Москвы на Запад.
Напомним, по данным Reuters, 13 января в сенате США отклонили законопроект о введении новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".
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