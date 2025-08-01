Госдеп США: соглашение с НАТО по поставке оружия Украине выгодно и Америке, и союзникам

Госдеп США / © Associated Press

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Государственный департамент США считает, что соглашение о поставках американского оружия странам НАТО с целью, в том числе продолжения военной помощи Украины, выгодно для всех сторон.

Об этом заявил во время прессбрифинга в Вашингтоне замглавы Государственного департамента США Томми Пиготт, - пишет Укринформ .

"Я думаю, что это (соглашение с НАТО - ред.) является частью внешней политики "Америка прежде всего", а также распределения бремени, которые продвигают президент Трамп и госсекретарь Рубио", - отметил представитель Госдепа.

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По его словам, с одной стороны, другие страны активизировались с целью усиления альянсов и партнерств, с другой, это также предполагает выгоду американскому народу, возрождает определенные отрасли промышленности, увеличивает объемы закупок.

«Поэтому мы видим импульс со стороны действующей администрации, мы видим усилия по укреплению альянса НАТО, мы также видим, как это соглашение с НАТО по вооружениям также внедряется», - отметил представитель американского ведомства.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что нейтральный статус не обеспечивает безопасность страны , напомнив, что в 2014 году, когда Украина не являлась членом ни одного военного блока, Россия все равно начала агрессию против нее.