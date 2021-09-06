Госдеп США требует от РФ освободить задержанных крымских татар: что произошло

"Крым - это Украина", — напоминают в США.

Госдепартамент США потребовал освободить задержанных в Крыму Наримана Джелялова, который, является первым заместителем главы Меджлиса крымских татар, и еще четырех человек.

Об этом говорится в заявлении ведомств.

Russian occupation authorities continue to target those who oppose the attempted annexation of Crimea. We condemn the detention of Nariman Dhezlal & other Crimean Tatars. We call on Russia to release them now & cease its abuses in Crimea. #CrimeaIsUkraine https://t.co/vSn72I8lKc — Ned Price (@StateDeptSpox) September 6, 2021

"Мы призываем российские оккупационные "власти" немедленно освободить их. Это последнее в длинной череде политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер против Меджлиса и его руководства, которые подверглись репрессиям за противодействие попытке аннексии Крыма Россией", — подчеркнул Госдеп.

Также читайте Вопрос Крыму останавливает Путина от переговоров с Зеленским — Кремль

Дипломатическое ведомство напомнило, что США во время "Крымской платформы" "подтвердили, что Крым - это Украина, и Соединенные Штаты непоколебимы в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".

Напомним, что 3 и 4 сентября в аннексирована Россией Крыму российские силовики похитили первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелял и еще четырех крымских татар — Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманов. Их местонахождение неизвестно.

В МИД Украины призвали международное сообщество решительно осудить такие противоправные действия государства-оккупанта, усилить давление на Россию "для прекращения ею грубых нарушений прав человека на территории временно оккупированной ею Автономной Республики Крым и города Севастополь, продолжить активную защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова, в частности в рамках "Крымской платформы".

Президент Владимир Зеленский расценивает очередные обыски и задержания в оккупированном Крыму как реакцию РФ на начало работы Крымской платформы и требует освободить незаконно задержанных.

Новости недели: в оккупированном Крыму началась новая волна репрессий

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку