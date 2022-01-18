Госдепартамент обещает "в ближайшее время" назначить посла США в Украину

Госдепартамент обещает "в ближайшее время" назначить посла США в Украину

Вашингтон уже более двух с половиной лет не назначает своего посла в Украину после скандальной отставки Мари Йованович.

В Государственном департаменте США обещают в ближайшее время назначить посла в Украину.

Об этом рассказал сопредседатель группы поддержки Украины в американском Сенате республиканец Роб Портман, передает "Радио Свобода".

"Я очень разочарован в администрации Байдена из-за того, что они скорее не назначили человека на эту должность. Я снова обсуждал с Госдепартаментом этот вопрос на прошлой неделе, и они заверили меня, что в ближайшее время будет назначен опытный, карьерный дипломат. И я рад это слышать, это нужно сделать", — сказал сенатор.

Отметим, что предыдущий посол США в Украине Мари Йованович оставила должность в мае 2019 года по личному требованию тогдашнего президента Трампа, который обвинил ее в нелояльности. Уже в октябре 2019-го она стала фигуранткой процесса по импичменту президента США Дональда Трампа. Йованович выступила на закрытых слушаниях в Конгрессе в рамках расследования об импичменте.

Associated Press

С тех пор США не назначали своего посла в Украину.

Напомним, в Украину 17 января прибыла двухпартийная делегация конгресса США.

Президент Владимир Зеленский обсудил с делегацией возможные шаги по сдерживанию российской агрессии. В свою очередь конгрессмены пообещали, что Вашингтон предоставит Украине оружие, если Путин отважится на полномасштабное вторжение.

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