Госдепартамент США не исключает признания России государством-спонсором терроризма – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Государственный департамент не исключит признание России государством-спонсором терроризма за обвиняемые в ней преступления в Украине.

Во время слушаний Комитета по ассигнованиям Сената сенатор Линдси Грэм спросил Блинкена: «Вы никогда не собираетесь называть терроризм, спонсируемый государством, не правда ли?».

Об этом пишет CNN.

Блинкен быстро ответил: "Никогда не говори никогда".

Позже во время слушаний Блинкен отметил санкции, которые США ввели против России.

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«Контекст: законодатели и украинские чиновники неоднократно оказывали давление на администрацию Байдена, чтобы она признала Россию государством-спонсором террора, но администрация Байдена не предприняла такие действия из-за опасений относительно нежелательных последствий», — пишет издание.

В начале этого года Министерство финансов США объявило, что признает российскую организацию наемников Вагнера "транснациональной преступной организацией".