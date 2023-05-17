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Госдепартамент США не исключает признания России государством-спонсором терроризма – Блинкен

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Госдепартамент США не исключает признания России государством-спонсором терроризма – Блинкен

Никогда не говори никогда – Блинкен о признании РФ государством-террористом / Фото: Associated Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Государственный департамент не исключит признание России государством-спонсором терроризма за обвиняемые в ней преступления в Украине.

Во время слушаний Комитета по ассигнованиям Сената сенатор Линдси Грэм спросил Блинкена: «Вы никогда не собираетесь называть терроризм, спонсируемый государством, не правда ли?».

Об этом пишет CNN.

Блинкен быстро ответил: "Никогда не говори никогда".

Позже во время слушаний Блинкен отметил санкции, которые США ввели против России.

«Контекст: законодатели и украинские чиновники неоднократно оказывали давление на администрацию Байдена, чтобы она признала Россию государством-спонсором террора, но администрация Байдена не предприняла такие действия из-за опасений относительно нежелательных последствий», — пишет издание.

В начале этого года Министерство финансов США объявило, что признает российскую организацию наемников Вагнера "транснациональной преступной организацией".

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Дата публикации
Просмотры
124
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