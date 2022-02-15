Госдума призывает Путина признать "ДНР" и "ЛНР": что это значит для Украины

Теперь соответствующее обращение будет направлено Путину.

Госдума РФ 15 февраля 2022 года поддержала обращение к Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР" независимыми. Документов зарегистрировали два, но большинство российских депутатов (351) в ходе рейтингового голосования приняли решение немедленно обратиться к президенту РФ с вопросом необходимости признания "Л/ДНР". Альтернативный вариант документа, предусматривающий предварительные консультации с МИД России, поддержали 310 парламентариев. Таким образом Госдума свое дело сделала, теперь слово за Путиным, именно он должен решать, признавать или нет фейковые республики.

Что это значит для Украины, что говорят в Киеве, как это объясняют в Москве и чем это обернется для Минских договоренностей, разбирался ТСН.ua.

Реакция властей Украины

В Офисе президента Владимира Зеленского обращение Госдумы РФ о признании "Л/ДНР" назвали демонстративным решением, которое российские депутаты приняли почти в то же время, когда в Москве начинались переговоры между канцлером Германии Олафом Шольцем и российским президентом Владимиром Путиным.

"Очевидно, это демонстративное решение, которое наглядно подтверждает то, что было известно давно: именно российская сторона делает все, чтобы разрушить "Минские документы" и соответствующий переговорный процесс", — отметил в комментарии "УНИАН" советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк .

Он подчеркнул, что проголосовать за такое решение в Госдуме – это "снять маску и подтвердить, что российская сторона ответственна за отсутствие прогресса в переговорном процессе". "Считаем, что европейские партнеры Украины и, особенно Германия, должны обратить внимание на этот эскалационный жест России и отреагировать соответствующим образом", — подчеркнул советник руководителя ОП.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина будет расценивать признание Россией самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" как выход РФ из Минских соглашений. "В случае принятия решения о признании, Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских соглашений, со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров", — заявил глава МИД.

Что говорят в Москве

В Госдуме свое решение объясняют тем, что благодаря признанию "ДНР" и "ЛНР" "удастся обеспечить защиту населения от внешних угроз" и прекратить "геноцид в отношении жителей республик".

Глава Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что это решение "начнет процесс международного признания обоих государств". По его словам, принятое сегодня обращение подпишут немедленно и направят главе РФ.

Вместе с тем, в Госдуме подчеркнули, что сегодняшнее голосование не предполагает немедленного признания "ДНР" и "ЛНР", поскольку такие решения может принимать только президент РФ, а депутаты лишь выражают свою поддержку этому вопросу.

"Вот я сегодня читал слова спикера украинского Стефанчука о том, что они ждут не дождутся, когда Госдума проголосует, и это будет разрушением Минских соглашений. Вот еще раз повторю, признание или непризнание осуществляется президентом Российской Федерации, это его исключительная компетенция", — сказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ и соавтор обращения Леонид Калашников.

Он также добавил, как пишет "Дождь", что "Минские решения будут разрушены в случае признания Путиным независимости "ДНР" и "ЛНР".

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что официальных решений в Кремле о возможном признании "ДНР" и "ЛНР" пока не принималось. Пока "у власти нет четкой позиции относительно условий, при которых Москва может признать республики", уточнил он.

Чем это обернется для Украины и Минских договоренностей

Аналитик фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина считает, что это решение Госдумы может нести в себе угрозу наступления РФ с территории так называемых "Л/ДНР".

"Агрессию с оккупированного Донбасса (с весны прошлого года считаю наиболее вероятным сценарием). Начинают так называемые 1-й и 2-й армейские корпуса "Л/ДНР", а далее включается Россия официально на основании одной из двух причин: 1) защита российских граждан согласно российскому законодательству; 2) Путин подписывает официальное признание "Л/ДНР" (чем он немного может поторговаться с Западом сейчас, после официального обращения к нему Госдумы, а может сразу признать), а затем эти "независимые государства" обращаются за оборонной помощью. Самый вероятный сценарий", — написала на своей странице в Facebook эксперт.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству и представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Александр Мережко в комментарии ТСН.ua также разделяет такое мнение и говорит, что имея это решение Госдумы, "у Путина есть пропагандистский повод для того, чтобы в любом момент ввести российские войска под предлогом защиты "российских граждан" на Донбассе".

Относительно Минска и мирного урегулирования он отметил, что если Путин признает "Л/ДНР", то наши западные партнеры будут вынуждены открыто признать, что Россия вышла из Минских договоренностей.

"Понятно, что в России вопрос признания других государств — это прерогатива президента. И пока неизвестно, как именно Путин среагирует на обращение Госдумы. Он достаточно хорошо понимает, какие последствия для России повлечет за собой признание, и ему это не очень выгодно. Дело в том, что если Путин признает "Л/ДНР", то наши западные партнеры, в частности Франция и Германия, будут вынуждены открыто признать, что Россия вышла из Минских договоренностей, и будут думать, как реагировать на это, нужно ли внедрять новые санкции против России как нарушителя этих договоренностей. "Вместе с тем мы понимаем, что решение Госдумы не является случайным и не могло иметь места без указания Путина. Почему ему это было нужно? Очень интересный вопрос", — говорит Мережко.

Он добавляет, что на ближайшем заседании ТКГ в начале марта обязательно нужно будет поднять вопрос о решении Госдумы РФ о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР", поскольку это конкретный серьезный шаг России на пути к полному выходу из Минского переговорного процесса.

Напомним, в январе 2022 года в Госдуме России фракция коммунистов зарегистрировала проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сообщила международным партнерам, что возможное признание Россией оккупационных администраций "Л/ДНР" как "независимых образований" будет означать ее выход из Минских договоренностей.