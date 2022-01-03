Госпереворот в Судане: восстановленный в должности премьер Абдалла Хамдук объявил об отставке

Накануне силовики убили двух человек, выступавших против госпереворота и за возвращение к власти гражданского правительства.

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук, вернувшийся на должность после соглашения с военной хунтой, в воскресенье, 2 января, объявил о своей отставке.

Об этом сообщает BBC.

По словам главы суданского правительства, страна находится в "опасной поворотной точке". Хамдук заявил, что пытался не дать стране "дойти до катастрофы", однако "несмотря на все, что было сделано для достижения консенсуса, этого не произошло".

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"Я решил вернуть ответственность и объявить о своей отставке (...), предоставив шанс другому мужчине или женщине из этой благородной страны помочь ей пройти через то, что осталось от переходного периода, к гражданской демократической стране", — высказался он.

В октябре прошлого года военная хунта захватила власть в Судане и поместила Хамдука под домашний арест. Впрочем, в следующем месяце политика восстановили в должности, подписав с ним соглашение о разделе власти с лидером государственного переворота генералом Абделем Фаттахом Бурханом.

Согласно договоренности, Хамдук должен был возглавлять правительство технократов до проведения выборов, запланированных на 2023 год. В то же время, граждане страны выразили недоверие военным и вышли на протесты с требованием возвращения к власти гражданского правительства.

Во время демонстраций в воскресенье силовики применили против митингующих слезоточивый газ, а в городе Омдурман проинформировали об убийстве двух человек военными. В общей сложности с начала государственного переворота во время акций протеста погибли не менее 56 демонстрантов.

Как сообщалось, 25 октября в Судане на рассвете военные подразделения арестовали нескольких политических деятелей, в том числе премьер-министра Абдаллу Хамдука. В стране объявили чрезвычайное положение. Аэропорт Хартума закрыли, а международные рейсы приостановили.

Тысячи людей вышли на улицы Хартума и Омдурмана, скандируя: "Откажись от этого, Бурхан!", "Революция, революция", и "Двигаться назад невозможно". Во время протестов силовики ранили по меньшей мере 170 человек.